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По сообщениям регионального Гидрометцентра, легкий мороз и гололед синоптики прогнозируют в Алтайском крае в среду, 23 января.

"Местами снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", — информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят -3…-8 градусов, в северо-западных районах местами до -13 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -6..-8 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.