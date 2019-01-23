Фото: avito.ru

Трехэтажный кирпичный особняк площадью 380 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 45 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Во всем доме система теплых полов (нет батарей). Дорогие и качественные материалы постройки и отделки дома. Баня с теплым бассейном. Барбекюшница в бане", — отмечает автор объявления.

Также имеется два гаража, один из которых рассчитан на три автомобиля, а второй предназначен для садовой техники.

Коттедж находится на участке 16 соток.