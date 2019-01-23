Фото: avito.ru
Трехэтажный кирпичный особняк площадью 380 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 45 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Во всем доме система теплых полов (нет батарей). Дорогие и качественные материалы постройки и отделки дома. Баня с теплым бассейном. Барбекюшница в бане", — отмечает автор объявления.
Также имеется два гаража, один из которых рассчитан на три автомобиля, а второй предназначен для садовой техники.
Коттедж находится на участке 16 соток.
Комментарии
год назад продавали за 55 )
как же полы должны жарить, если батарей нет совсем, градусов до +50?
тогда вся пыль с пола прилипнет к потолку.
это если бы с батареями продавалась, то сколько б тогда стоила бы!