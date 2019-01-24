В Алтайском крае, как и в любом другом регионе нашей страны, для оформления или продления водительских прав необходимо пройти медицинскую комиссию. В государственных учреждениях этот процесс зачастую занимает много времени, порой нет нужных врачей или очередь к ним по записи растянута на несколько недель.

Медицинский центр "АлтайМед" дает возможность получить справку на водительское удостоверение всего за 20 минут.

Клиника предлагает своим клиентам возможность пройти медицинскую комиссию и оформить справку для допуска к выпускному экзамену в автошколе, а также для восстановления и продления водительских прав.

В медицинском центре "АлтайМед" есть все необходимые врачи: офтальмолог (окулист), ЛОР-врач, невролог, терапевт.

Порядок быстрого оформления медицинской справки на водительское удостоверение:

1. Обратитесь в психоневрологический диспансер для освидетельствования психиатром по месту вашей регистрации и в наркологический диспансер – для заключения от нарколога также по месту регистрации.

2. С полученными документами (обратите внимание на наличие всех печатей) приходите в клинику "АлтайМед" для прохождения медкомиссии.

3. Оформите бланк медицинской справки в регистратуре медицинского центра.

4. Проходите медицинскую комиссию и в течение 20 минут (при отсутствии каких-либо заболеваний, влияющих на получение водительских прав) получаете готовый документ государственного образца.

Обращаясь за медицинской справкой на водительское удостоверение, необходимо иметь при себе:

- паспорт;

- справки от нарколога и психиатра, полученные в диспансерах по месту регистрации;

- очки при наличии медицинских показаний.

Лицензия № ЛО-22-01-004096 от 08.04.2016.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Клиника "АлтайМед"

г. Барнаул, пр-т Строителей, 32

Телефон: +7 (3852) 625-111, +7 (961) 995-59-20

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