Фото: kremlin.ru
Переговоры российского главы РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ стартовали в Кремле. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС.
Беседа проходит в представительском кабинете в узком составе.
Позже переговоры продолжатся в расширенном составе в формате рабочего завтрака.
По итогам будет сделано заявление для прессы.
Предполагается, что главной темой встречи Путина и Абэ является обсуждение перспектив заключения мирного договора между двумя странами.
Комментарии
Что за спешка? О чём не говорят официально?
Курилами торгует