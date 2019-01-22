Фото: kremlin.ru

Переговоры российского главы РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ стартовали в Кремле. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС.

Беседа проходит в представительском кабинете в узком составе.

Позже переговоры продолжатся в расширенном составе в формате рабочего завтрака.

По итогам будет сделано заявление для прессы.

Предполагается, что главной темой встречи Путина и Абэ является обсуждение перспектив заключения мирного договора между двумя странами.