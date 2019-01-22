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Бомбардировщик Ту-22М3 рухнул в Мурманской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

ЧП произошло на авиабазе Оленья в поселке Высокий. В ведомстве сообщают, что в ходе планового полета самолет попал в снежный заряд, жестко приземлился и разрушился.

При этом погибли два члена экипажа. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что один из раненых умер.

"Трое погибших, один пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии", — цитирует агентство, ссылаясь на мурманский территориальный Центр медкатастроф.

Ведомство пишет, что самолет был без боекомплекта.

В ходе крушения произошел разлив топлива, в данный момент его устраняют.

В пресс-службе ПАО "Туполев" рассказали, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиазаводе им. Горбунова в 1986 году. В последний раз он проходил ремонт в 2012 году на авиазаводе в Калининграде.

Снежный заряд — это сильный снегопад, который сопровождается резким усилением ветра. Обычно подобные явления наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается практически до нуля.