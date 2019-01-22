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Генпрокуратура РФ сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов населения за газ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на надзорное ведомство.

Там добавили, что поданный ранее прокуратурой республики иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, был не обоснован. В ведомстве назвали истечение срока исковой давности в соответствии с законодательством — "не единственное условие для списания дебиторской задолженности". Подчеркивается, что дебиторская задолженность "подлежит списанию лишь в случае ее признания нереальной для взыскания".

ГП поручила чеченскому прокурору в суде апелляционной инстанции "поддержать доводы жалобы компании ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". Из-за необоснованного обращения в суд будет проведена служебная проверка.