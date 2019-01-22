Богомолов рассказал о самочувствии после драки с Виторганом

Фото: vokrug.tv

Режиссер Константин Богомолов рассказал в Instagram о своем самочувствии после драки с актером и мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом. Об этом пишет РИА Новости.

Богомолов поблагодарил специалистов за помощь после инцидента.

"Прекрасный врач <…> собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано", — написал он в посте.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник вечером актер и режиссер подрались в кафе в центре Москвы из-за Ксении Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, при этом от госпитализации он отказался.

Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в полицию не поступало заявлений ни от одной из сторон конфликта.