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Режиссер Константин Богомолов рассказал в своем Instagram-аккаунте о своем самочувствии после потасовки с актером и мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом. Об этом пишет РИА Новости.

Богомолов выразил слова благодарности специалистам за помощь после инцидента.

"Прекрасный врач <…> собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано", — цитирует агентство его сообщение.

Ранее СМИ написали, что вечером накануне, 21 января, актер и режиссер подрались в кафе в центре столицы РФ из-за Собчак. Очевидец рассказал, что травмы получил лишь Богомолов, но от госпитализации отказался.

Источник в силовых структурах рассказал агентству, что в полицию не поступало заявлений ни от одной из сторон конфликта.