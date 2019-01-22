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Опубликован список претендентов на главные номинации кинопремии "Оскар". Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на американскую киноакадемию.

За звание "Лучший фильм" поборются "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Зеленая книга", "Звезда родилась" и "Власть".

"Лучшего режиссера" выберут из Альфонсо Куарона ("Рома"), Адама Маккея ("Власть"), Спайка Ли ("Черный клановец"), Павла Павликовского ("Холодная война"), Йоргоса Лантимоса ("Фаворитка").

За премию в звании "Лучшая актриса" будут бороться Ялица Апарисио ("Рома"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"); за "Лучшего актера" - Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Итан Хоук ("Дневник пастыря"), Уиллем Дефо ("На пороге вечности"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Рами Малек ("Богемская рапсодия").

Кандидатами на звание "Лучший полнометражный анимационный фильм" стали "Суперсемейка 2", "Человек-паук: Через вселенные", "Ральф против интернета", "Остров собак" и "Мирай из будущего".