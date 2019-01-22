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Телеканал "360" опубликовал видео задержания пассажира рейса Сургут — Москва, который пытался захватить самолет и направить его в Афганистан. Об этом пишет РБК.

Автор записи рассказал каналу, что в салон самолета забежали вооруженные силовики в масках, задержавших пассажира.

Подчеркивается, что дебошира вывели из самолета под аплодисменты. Очевидцы рассказали, что командир экипажа по громкой связи поблагодарил пассажиров за терпение.

Ранее отмечалось, что пассажир самолета "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, потребовал изменить направление и лететь в Афганистан. В итоге самолет прилетел в аэропорт Ханты-Мансийска, где пассажира задержали. Им оказался житель Сургута, у которого есть судимость за порчу имущества.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что пассажир был пьян. Мужчина заявлял утверждал, что у него есть оружие, и пытался попасть в кабину пилотов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".