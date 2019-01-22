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Партия "Батькивщина" выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины. Об этом пишет RT.

Как передаёт Интерфакс-Украина, такое решение поддержал съезд партии в Киеве.

Сообщается, что на мероприятии выступили соратники Тимошенко, её дочь, а также ряд политиков, включая экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Ранее Тимошенко заявила, что она выйдет во второй тур выборов вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, однако у него, по её мнению, нет шансов на победу.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Избирательная кампания стартовала 31 декабря.