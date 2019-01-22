Архитектор виллы Киселева отсудил у него 2,5 млн рублей за вилу в Коктебеле

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Королевский горсуд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина к телеведущему Дмитрию Киселеву из-за долга в 5 млн 813 тыс. руб. Сумма требований по решению суда была снижена до 2,5 млн руб., сообщает "Новая газета".

Господин Мазурин указал, что в 2015–2016 годах руководил реконструкцией виллы под Коктебелем по договору с господином Киселевым. Архитектор занимался зданием, которое ранее было построено с нарушениями: требовалось усиление конструкций дома, которая потеряла устойчивость, из-за перекосов в фундаменте. По словам истца, заказчик отказался исправлять ошибки предыдущих строителей, а затем вменил это в вину Владимиру Мазурину.

Представитель истца Сергей Цапко заявил, что контракт был исполнен полностью, при этом вилла "по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги". В свою очередь представитель ответчика Роман Савицкий заявил, что с архитектором был заключен договор полного оказания услуг, а не только проведение технического надзора. "Истец провел услуги не в полном объеме. Вместе с тем, факт оказания услуг должен был указан в отчете, который не был представлен",— сказал господин Савицкий. По его словам, истец завысил стоимость оказания услуг, однако представитель Киселева попросил суд полностью отказать в удовлетворении иска.

Резолютивная часть приговора пока не опубликована. Представители Дмитрия Киселева намерены обжаловать решение суда.

Недвижимость известного телеведущего оказалась в центре скандала в октябре 2018 года. Местный архитектор обвинил его, в частности, в нарушении экологических и строительных норм. О том, что объект построен на оползневом склоне и ситуация грозит чрезвычайной ситуацией в местном издании "Город 24" написал архитектор Владимир Мазурин. После этого тираж газеты стали изымать из продажи, материал на сайте удалили, а главного редактора уволили. Позже Дмитрий Киселев подтвердил, что речь идет о его вилле, но назвал обвинившего его господина Мазурина "мошенником", а затем подал на него заявление в полицию. А учредитель крымского издания "Город24" Максим Онищенко сообщил, что главного редактора редактора отстранили от работы раньше и по другим причинам. В самой публикации, по его словам, не было упоминания о вилле Киселева.