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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) не изменил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на пресс-службу организации. В релизе сказано, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия WADA, чтобы сохранить статус соответствия.

Заседание исполкома WADA прошло в формате телеконференции. Комитет по соответствию WADA рекомендовал не применять санкции в отношении РУСАДА, и исполком поддержал данное предложение.

При этом гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил: "Я бы хотел особо обратить внимание на то, что позади только первый этап. Вся основная работа, я имею в виду повторную проверку проб, нам еще предстоит". По его словам, спортсмены из РФ могут без ограничений выступать на международных турнирах после решения Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, в 2015 году РУСАДА дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Через три года, в сентябре 2018 года, WADA решило восстановить агентство из РФ в правах. Условием восстановления стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах до конца прошлого года, но при передаче данных у агентств возникли разногласия. 18 января текущего года эксперты WADA получили нужные пробы.