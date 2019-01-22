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Глава РФ Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Японии Синдзо Абэ в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры длились более трех часов. Российский лидер заявил, что встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Главам стран удалось в позитивном ключе обсудить повестку дня.

Путин отметил, что в области экономического сотрудничества Москвы и Токио есть очевидные достижения, но качественного сдвига пока не произошло. Он добавил, что Россия и Япония могли бы в полтора раза увеличить товарооборот — до 30 миллиардов долларов.

Кроме того, стороны уделили "немало времени" перспективам заключения мирного договора. Путин рассказал, что Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении соглашения, впереди ожидается кропотливая работа.

Он подчеркнул, что условия договора должны быть приемлемыми для народов обеих стран и должны иметь поддержку общественности.

Абэ после переговоров с Путиным сообщил, что они дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Кроме того, главам МИД двух стран поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале. По словам японского премьера, они могут пройти в Мюнхене.

Абэ также сообщил о договоренности с Путиным развивать связи между военными ведомствами двух стран. В заключение он отметил, что ждет визита российского лидера в Японию в июне.

После завершения встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что России и Японии предстоят новые раунды переговоров. Он отметил, что странам необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия, а для этого развивать экономическое сотрудничество.