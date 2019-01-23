Средняя стоимость путевки в Турцию по раннему бронированию выросла на 10-15% в этом году. Такие данные привела в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69.11 УКВ) член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель турагентства Александра Томашевич.
Некоторые отели, по ее словам, подорожали на 50%.
- Средний чек по акциям раннего бронирования по сравнению с прошлым годом повысился на 10-15%, но акцент у туристов сместился в сторону бюджетных вариантов, клиенты стараются экономить, — говорит Томашевич. - В этом году турецкие отели по системе раннего бронировали начали пользоваться большим спросом у жителей Германии и Великобритании, турпоток из этих стран увеличится, поэтому ожидать, что для россиян турецкие отели серьезно снизят цены, я бы не стала.
На европейском рынке путевки в Турцию продаются достаточно хорошо. Одна из причин повышения цен, по словам эксперта Amic.ru, в том, что турецкие отельеры перешли на расчеты в евро, ранее оплата происходила в долларах. Кроме того, отражается на стоимости туров и повышение НДС в России.
- Меня часто спрашивают, покупать ли путевки на лето сейчас или лучше подождать. Сегодня ситуация такова, что если вас интересуют конкретные даты вылета и определенный отель, то лучше не ждать. Цена меняется даже в течение недели, если она вас устраивает – покупайте, потому что именно на ваши даты она может вырасти еще. Популярные отели быстро заполняются. Если отпуск определен не жестко и туристы готовы рассмотреть различные варианты, то время для того, чтобы понаблюдать за ситуацией, есть.
Полностью программу можно
Комментарии
Надо Крым деньгами поддерживать, а не страну НАТО!
категорически не поддержу страну если даже на заграницу не хватит денег
Лира то упала, думаю что это российские барыги от туризма выжать по полной хотят
Нигде нет грамотного регулирования, одга спекуляция пышным цветом.