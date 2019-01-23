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Эксперт: Почему некоторые турецкие отели подорожали для россиян в полтора раза

, ИА "Амител", Ася Хлыновская
Средняя стоимость путевки в Турцию по раннему бронированию в этом году выросла на 10-15%

Фото: amic.ru

Средняя стоимость путевки в Турцию по раннему бронированию выросла на 10-15% в этом году. Такие данные привела в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69.11 УКВ) член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель турагентства Александра Томашевич.

Некоторые отели, по ее словам, подорожали на 50%.

- Средний чек по акциям раннего бронирования по сравнению с прошлым годом повысился на 10-15%, но акцент у туристов сместился в сторону бюджетных вариантов, клиенты стараются экономить, — говорит Томашевич. - В этом году турецкие отели по системе раннего бронировали начали пользоваться большим спросом у жителей Германии и Великобритании, турпоток из этих стран увеличится, поэтому ожидать, что для россиян турецкие отели серьезно снизят цены, я бы не стала.

На европейском рынке путевки в Турцию продаются достаточно хорошо. Одна из причин повышения цен, по словам эксперта Amic.ru, в том, что турецкие отельеры перешли на расчеты в евро, ранее оплата происходила в долларах. Кроме того, отражается на стоимости туров и повышение НДС в России.

- Меня часто спрашивают, покупать ли путевки на лето сейчас или лучше подождать. Сегодня ситуация такова, что если вас интересуют конкретные даты вылета и определенный отель, то лучше не ждать. Цена меняется даже в течение недели, если она вас устраивает – покупайте, потому что именно на ваши даты она может вырасти еще. Популярные отели быстро заполняются. Если отпуск определен не жестко и туристы готовы рассмотреть различные варианты, то время для того, чтобы понаблюдать за ситуацией, есть.

Полностью программу можно

прослушать здесь

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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Комментарии

23.01.2019 08:54
- гость -

Надо Крым деньгами поддерживать, а не страну НАТО!

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23.01.2019 08:55
- гость -

категорически не поддержу страну если даже на заграницу не хватит денег

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23.01.2019 09:22
- гость -

Лира то упала, думаю что это российские барыги от туризма выжать по полной хотят
Нигде нет грамотного регулирования, одга спекуляция пышным цветом.

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