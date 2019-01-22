Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

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Камеры наблюдения зафиксировали конфликт между актером Максимом Виторганом и Константином Богомоловым.

Потасовка началась у входа в заведение. По предварительным данным, Виторган пытался выяснить, почему его жена — телеведущая Ксения Собчак сидела в кафе с режиссером.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как артист просит официантку проводить его к столику, где сидят Собчак и Богомолов. Спустя две минуты он покидает кафе, а еще через пару минут на улицу выходит и режиссер.

Драка длилась несколько минут. Как сообщил Боломолов в своем Instagram, ему сломали нос в двух местах. Также медики диагностировали у него смещение костей черепа. После конфликта Виторган уехал.

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году. В браке у них родился сын Платон. Слухи о разладе в семье появились в декабре 2018 года. Сообщалось, что Собчак и Виторган больше не носят обручальные кольца.