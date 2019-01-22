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Конфликт между актером Максимом Виторганом и Константином Богомоловым зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.

Уточняется, что потасовка начала у входа в кафе. По предварительной информации, Виторган пытался выяснить, почему его жена — ведущая Ксения Собчак - сидела в кафе с режиссером.

На опубликованных каналом кадрах видно, что артист просит официантку проводить его к столику, где сидят Собчак с Богомоловым. Через пару минут он покидает кофе, а затем на улицу выходит режиссер.

Потасовка длилась несколько минут. Позднее Боломолов в своем Instagram рассказал, что он получил перелом носа в двух местах. Кроме этого, медики диагностировали у него смещение костей черепа. После конфликта Виторган уехал.

Напомним, Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В браке у них родился сын Платон. Слухи о разладе пары появились в конце прошлого года. Очевидцы подчеркивали, что супруги больше не носят обручальные кольца.