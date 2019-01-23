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Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, может прилететь в Минск, однако по первому требованию ей придется явиться в московский суд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на портал Tut.by и главу МИД Белоруссии Владимира Макея.

Министр отметил, что освобождение девушки является "комплексной заслугой". "Она освобождена под подписку о невыезде. Она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд", — приводит агентство слова Макея.

Также он добавил, что поручение МИД Белоруссии по поводу Насти Рыбки дал глава страны Александр Лукашенко. "Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок", — подчеркнул Макей.

Во вторник, 22 января, полиция Москвы не стала выходить с ходатайством в Нагатинский суд столицы РФ об аресте и отпустила под подписку об обязательстве о явке Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли).

Уголовное дело против них возбудили осенью 2018 года по заявлению двух гражданок Республики Казахстан (одна из них экс-подруга подозреваемой), которые обвинили Вашукевич, Кириллова и других граждан в вовлечении в занятие проституцией в течение двух лет. Фигуранты не признают свою вину.

В рамках производство по уголовному делу в аэропорту Шереметьево 17 января задержали четверых россиян, включая Кириллова, а также гражданку Белоруссии Вашукевич. Они прибыли авиарейсом из Таиланда. Там их задержали в феврале прошлого года за проведение секс-тренинга и нелегальную трудовую деятельность. 15 января текущего года они признали вину и были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения.