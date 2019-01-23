Фото: aviado.ru

Диспетчер не поверила сообщениям пилота рейса Сургут — Москва о попытке захвата судна и три раза запросила подтверждение. Об этом говорит расшифровка переговоров командира воздушного судна, которая попала в распоряжении сайта РЕН ТВ, передают "Известия".

В авиации существуют специальные коды, которые пилот может отправить на землю, не говоря о внештатной ситуации вслух по радиосвязи. Отмечается, что код 7700 означает нештатную ситуацию, например аварию, код 7600 — потерю связи, а код 7500 - захват самолета. Отмечается, что именно такие данные отправили пилоты SU1515 на землю.

Диспетчер отреагировала на эту ситуацию следующим образом:

Диспетчер: "Аэрофлот-1515", код 7500 подтверждаете?"

SU1515: нет ответа.

Диспетчер: "Аэрофлот-1515", подтвердите код ответчика 7500!"

SU1515: нет ответа.

Диспетчер (сообщая коллегам об отсутствии связи с бортом): "Аэрофлот-1515", подтвердите, что вы установили код 7500!"

SU1515: нет ответа.

Напомним, захват судна подтвердился — 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов потребовал пилота полететь в Афганистан, угрожая якобы имевшимся у него оружием. Командир после вылета из Сургута направил развернул судно над Югорском и сел в Ханты-Мансийске. На борту находились 69 пассажиров и семь членов экипажа.

После приземления силовики взяли штурмом самолет и задержали захватчика. Сообщалось, что Шаповалов был пьян и не имел при себе оружия.

По факту угона воздушного судна, сопряженного с угрозой применения насилия, возбуждено уголовное дело.

Издание пишет, что в начале 2000-х Шаповалов не раз привлекался к ответственности за разбой, кражи, продажу наркотиков, неуплату алиментов и иные нарушения.