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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике из Ямайки Усэйн Болт, который играл за футбольный клуб из Австралии "Сентрал Кост Мэринерс", объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на портал Goal.com.

"Это был хороший опыт, мне нравилось находиться в команде. Это было нечто иным относительно легкой атлетики, я по-настоящему получал удовольствие, пока выступал в команде", — приводит издание слова 32-летнего Болта.

Агентство напоминает, что спортсмен подписал соглашение с австралийским футбольным клубом в августе прошлого года. Согласно нему он тренировался с командой и имел возможность заключить профессиональный контракт. В товарищеской встрече с "Макартур Саут Вест Юнайтед" (4:0) Болт отметился двумя голами, а затем он впервые вышел на поле в матче профессиональной футбольной лиги, сыграв против "Сентрал Кост Селект" (6:1). Руководство австралийского клуба решило не подписывать контракт со спортсменом. Ранее в ноябре сообщалось, что ямайский спортсмен мог подписать контракт с мексиканским клубом "Дорадос" под руководством аргентинца Диего Марадоны.

Болт завершил карьеру легкоатлета после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира завоевал "бронзу" на стометровке. Болт — единственный спортсмен, который смог одержать победу на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).