Фото: dozor.kharkov.ua

Барнаульцев утром в среду, 23 января, ждут заторы в шесть баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными оказались проспект Ленина в районе пересечений с улицами Северо-Западной и Матросова, а также улица Советской Армии, отрезок Павловского тракта от кольцевого перекрестка до улицы Фурманова и пересечение проспектов Строителей и Красноармейского. Скорость движения здесь не превышает 3-5 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Сухэ-Батора, Власихинской, Кутузова и Воровского, а также на перекрестке улица Попова — Павловский тракт.

Отметим, что в городе произошло четыре ДТП: три из них на пересечениях проспект Ленина — Северо-Западная, проспект Ленина — Матросова, Партизанская — проспект Красноармейский, а еще одно — на улице Матросова в районе пересечения с Главной улицей.