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Правоохранители проверили информацию о минировании ряда зданий во Владивостоке и не обнаружили там взрывчатки. Об этом в среду, 23 января, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что несколько ТЦ, школ и приморскую администрацию эвакуируют из-за сообщений о минировании зданий во Владивостоке. В администрации Приморья рассказали, что на электронную почту сразу ряда социальных учреждений и ведомств края пришли сообщения, в которых говорилось, что в здании находится бомба. Требования злоумышленники не выдвигали. По словам властей, есть основания полагать, что авторы писем действовали из хулиганских побуждений.

"В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение", — рассказал источник агентства, добавив, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ.

Агентство пишет, что утром во вторник, 22 января, в некоторые школы, детсады и учреждения здравоохранения Камчатки поступили анонимные сообщения по электронной почте о "минировании" зданий. Во всех учреждениях были организованы проверки информации, которые продолжались в течение всего дня. Взрывные устройства не обнаружены.