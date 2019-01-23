Пациентов городской больницы Бийска срочно эвакуировали из-за цветка

Пациентов и сотрудников Центральной городской больницы Бийска 22 января эвакуировали из-за сообщения о потенциально опасном предмете, сообщает "Бийский рабочий".

Около 15:00 внимание персонала привлек подозрительный пакет, оставленный у одного из кабинетов второго этажа поликлиники.

Об опасениях по поводу его содержимого начальник службы безопасности незамедлительно сообщил в полицию.

На место происшествия сразу же отправили полицейских, пожарных, кинолога и взрывотехника ОМОНа. Всех людей вывели из здания, после чего обследовали его на предмет взрывных устройств.

Как выяснилось, тревога оказалась ложной. В оставленном одним из пациентов пакете был всего лишь живой цветок в горшке.