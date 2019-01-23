Пациентов городской больницы Бийска срочно эвакуировали из-за цветка

Пациентов и сотрудников Центральной городской больницы Бийска 22 января эвакуировали из-за сообщения о потенциально опасном предмете, сообщает "Бийский рабочий".
Около 15:00 внимание персонала привлек подозрительный пакет, оставленный у одного из кабинетов второго этажа поликлиники.
Об опасениях по поводу его содержимого начальник службы безопасности незамедлительно сообщил в полицию.
На место происшествия сразу же отправили полицейских, пожарных, кинолога и взрывотехника ОМОНа. Всех людей вывели из здания, после чего обследовали его на предмет взрывных устройств.
Как выяснилось, тревога оказалась ложной. В оставленном одним из пациентов пакете был всего лишь живой цветок в горшке.
Комментарии
цветок уничтожен?
то был цветок людоед
Охренительная стабильность и баблаполучие. Представить такое в Советском Союзе - это в принципе невозможно, а еще все эти охранники, секьюрити и прочая пустота. Хочу в СССР
Представить такое в Советском Союзе - это в принципе невозможно
Может там терактов и не было, но всё остальное имелось в наличии - просто не озвучивали. А в совок хотят только тунеядцы, что бы за них всё делали остальные.