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В России в январе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, чаще всего болеют дети. Уже закрыты 61 школа и 23 детских сада, пишет РИА "Новости", ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил предельную отметку в 13 регионах, а в лабораториях выявляют грипп более чем в половине случаев.

"На третьей неделе 2019 года Роспотребнадзор отмечает в целом по территории Российской Федерации рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа. И наиболее активно в эпидемический процесс вовлекаются дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет. То есть дети из организованных коллективов (школ, детских садов – прим. ред.)", — цитирует агентство слова специалиста.

Глава Роспотребнадзора добавила, что увеличилось число регионов, в которых превышены эпидпороги (средний уровень заболеваемости). Так, если на позапрошлой неделе было шесть субъектов, то на минувшей — уже 13. Попова уточнила, что в их число входят Пермский край, Республика Алтай, Свердловская, Владимирская, Новосибирская области, Еврейская автономная область, Карелия, Хабаровский край, Бурятия, Тюменская область, Якутия, Алтайский край и Кемеровская область.

Также она рассказала, что среди детей до двух лет превышение эпидемических порогов регистрируется всего в четырех субъектах. При этом среди детей в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет – в 11 субъектах. Также в 11 регионах зафиксировано превышение порогов среди взрослых.

Специалисты фиксируют в половине лабораторных анализов два вида гриппа AH3N2 и AH1N1 2009 года.

Попова добавила, что в ходе возникновения осложнений с эпидситуацией в качестве профилактики приостанавливается учебный процесс. Таким образом, за минувшую неделю были закрыты 61 школа и 23 детсада. "Эти цифры пока небольшие, но эта мера эффективна, и мы будем ее применять", — подчеркнула она.

Также в заключение специалист напомнила, что россиянам желательно посещать места массового скопления людей, надев медицинскую повязку, необходимо мыть лицо и руки, нужно обрабатывать предметы, которых приходится постоянно касаться: гаджеты, ручки, пульты и так далее. Особое внимание нужно уделить здоровью детей и пожилых людей.