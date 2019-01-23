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Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись допроса подозреваемого в захвате самолета, летевшего из Сургута в Москву, Павла Шаповалова, в котором тот заявил, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Об этом пишет РИА "Новости".

В ответ на вопрос следователя, почему захватчик просил направиться именно в Афганистан, тот ответил, что "не так все просто, как кажется с первого раза". "Если честно, мне туда не надо было лететь", — добавил подозреваемый.

Шаповалов также отметил, что не проносил с собой на воздушное судно оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.

Напомним, инцидент произошел накануне, 22 января, с самолетом компании "Аэрофлот". Лайнеру пришлось сесть в аэропорту Ханты-Мансийска. По информации следствия, в ходе полета пьяный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в другое место назначения. Также мужчина утверждал, что у него есть оружие.

После посадки силовики задержали захватчика. Им оказался имевший судимость за порчу имущества житель Сургута. Оружия при нем не обнаружили.