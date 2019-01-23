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Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись допроса подозреваемого в захвате самолета, летевшего из Сургута в Москву, Павла Шаповалова, в котором тот заявил, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Об этом пишет РИА "Новости".
В ответ на вопрос следователя, почему захватчик просил направиться именно в Афганистан, тот ответил, что "не так все просто, как кажется с первого раза". "Если честно, мне туда не надо было лететь", — добавил подозреваемый.
Шаповалов также отметил, что не проносил с собой на воздушное судно оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.
Напомним, инцидент произошел накануне, 22 января, с самолетом компании "Аэрофлот". Лайнеру пришлось сесть в аэропорту Ханты-Мансийска. По информации следствия, в ходе полета пьяный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в другое место назначения. Также мужчина утверждал, что у него есть оружие.
После посадки силовики задержали захватчика. Им оказался имевший судимость за порчу имущества житель Сургута. Оружия при нем не обнаружили.
Комментарии
Судя по видео ему нафиг было не надо в Афганистан, походу с пьяну ляпнул, теперь сядет на двадцатку, дурень
А зачем маски? Типа без палева подкрались к нему и спаковали? Это как Золотов лично обезвредил мужика грозящегося взорвать газ.баллон на площади. Фарс продолжается.
а почему у золотопогонника радужный флаг ЛГБТ на экране? так вот почему они бутылку от шампанского любят!
другие пассажиры даже не видели, чтобы он вставал с места. мутное дело или вброс отвлечь от других новостей.