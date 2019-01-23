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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на встрече с представителем компании-производителя "КремлинФильмз" Натальей Боровковой заявил, что создателей художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины. Об этом пишет РИА "Новости".
Картина режиссера Василия Чигинского снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры футболиста. Авторы ленты получили господдержку в размере 60 миллионов рублей и должны были сдать картину в октябре прошлого года.
Мединский подчеркнул, что создателям придется заплатить штраф в несколько миллионов за задержку производства фильма, который получил максимальную поддержку министерства культуры. Если картину не сдадут в оговоренный срок, может быть возбуждено уголовное дело, добавил министр.
Боровкова в разговоре с главой Минкультуры, в свою очередь, пообещала, что первая копия фильма будет сдана в ведомство 25 мая, а финальная работа над лентой завершится к 7 сентября.
Комментарии
ну...так-то верно, создатели получили 60 миллионов, а продукт вовремя не сдали...это трактуется уже как мошенничество- вы когда машину долго в салоне не получаете (заплатив деньги), то очинно возмущены
Вдова Яшина против съемок этого фильма, уверена, что снимут очередную порнографию...
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на встрече с представителем компании-производителя "КремлинФильмз" Натальей Боровковой заявил, что создателей художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины.
Этот 29 панфиловец сам так порешал или в договоре\контракте это условие было оговорено?