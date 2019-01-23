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Сергею Шубенкову разрешили выступать на международных соревнованиях

, ИА "Амител"
Барнаульского спринтера допустили до участия в стартах в нейтральном статусе

Фото: ЦСКА

Сергею Шубенкову разрешили выступать на международных соревнованиях. Как сообщают во Всероссийской федерации лёгкой атлетики, барнаульского спринтера допустили до участия в стартах в нейтральном статусе.

Всего по решению международной легкоатлетической ассоциации 42 российских легкоатлета получили право выступать на международных соревнованиях в этом году. Среди них барнаульцы – барьерист Сергей Шубенков, а также бегунья Полина Миллер.

В минувшем году Шубенков завоевал серебро чемпионата Европы. Миллер  стала полуфиналисткой на дистанции 400 метров. Ранее российскую федерацию лёгкой атлетики дисквалифицировали из-за многочисленных допинговых нарушений.

28-летний Шубенков был чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами в 2015-м году. Также в активе барнаульца серебро мирового форума 2017-го года, бронза чемпионата мира 2013-го года. В 2012-м и 2015-м годах становился чемпионом Европы, а в минувшем — завоевал серебряную медаль континентального первенства в Берлине.

18-летняя Миллер – одна из ведущих бегуний России. В 2015-м стала четырехкратной победительницей первенства страны среди девушек, завоевала серебро летней Спартакиады учащихся России. В 2016-м году выиграла зимнее и летнее первенство страны. В минувшем году Миллер дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых атлетов.

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