Фото: eco-weekly.com

Скорость таяния ледников Гренландии увеличилась в четыре раза с 2003 года, это быстрее, чем предполагали ученые. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Guardian и исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Газета сообщает, что крупные куски льда откалываются от огромных ледников Гренландии и тают в Атлантическом океане, однако самые большие потери льда с 2003 года произошли в юго-западной части острова, где почти нет огромных ледников. Газета отмечает, что поверхностный лед тает в связи с глобальным повышением температуры, потоки талой воды попадают в океан и поднимают уровень воды. Юго-западная Гренландия, которая ранее не рассматривалась как источник бедствий для прибрежных городов, станет главным источником роста уровня моря в будущем.

"Мы знали, что у нас есть одна большая проблема с увеличением скорости откалывания льда от некоторых больших выводных ледников (быстро движущегося ледяного потока — ред.)… Но теперь мы осознаем вторую серьезную проблему, которая состоит в том, что все большее количество ледяной массы будет попадать в океан в виде талой воды, в виде рек", — цитирует газета главного автора исследования и профессора геодинамики в университете штата Огайо Майкла Бевиса.

"Единственное, что мы можем сделать, это адаптироваться и смягчить последствия глобального потепления, уже слишком поздно, чтобы избежать последствий… Это приведет к дальнейшему повышению уровня моря", — приводит издание слова Бевиса.

Газета добавляет, что в исследовании для анализа изменений массы льда использовались данные спутниковой миссии Grace и станций GPS, расположенных на всей территории Гренландии.

Данные показали, что в период с 2002 по 2016 год Гренландия теряла около 280 миллиардов тонн льда в год, что достаточно для ежегодного повышения уровня моря примерно на 0,07 сантиметра. Если бы весь обширный ледяной покров Гренландии, толщина которого в некоторых местах достигает 3 километров, растаял, уровень моря поднялся бы на семь метров, затопив большинство прибрежных поселений.

По информации издания, глобальное таяние льдов на суше угрожает прибрежным районам, таким как Майами, Шанхай, Бангладеш и различным тихоокеанским островам.