Не отговаривающих от абортов чиновников уволят в Пензенской области

Главам районов Пензенской области придется уволиться, если они проигнорируют хоть одно решение местной жительницы сделать аборт, — сообщает penzainform.ru со ссылкой на слова губернатора.

Соответствующее заявление сделал Иван Белозерцев во время видеоконференции с руководителями районов, поставив им задачу добиться 50-процентного показателя отказов от прерывания беременности.

Он подчеркнул, что с каждой гражданкой, решившейся на этот шаг, специальная комиссия обязана провести беседу.

Вести диалог должны глава района, заместитель по социальным вопросам, главный врач и психолог. Их главная задача — убедить женщину в том, что они с малышом не останутся без поддержки.

"Нужно делать все, чтобы она оставила ребенка. За каждого нужно биться, чтобы он родился, — дал указание губернатор Пензенской области. — Не обманывать мам, а убеждать, чтобы оставили, и потом помощь оказывать и сопровождать, иначе вам потом никогда не поверят".

По его словам, эта мера уже показала свою эффективность. В качестве примера Белозерцев привел Нижнеломовский район, где 20 из 50 женщин после разговора с членами комиссии передумали делать аборт.