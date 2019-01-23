Житель Новоалтайска больше года насиловал 12-летнюю племянницу

Жителя Новоалтайска судят за преступления сексуального характера в отношении 12-летней племянницы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в конце 2016 года мужчина вместе с женой переехал жить к ее сестре, так как своего дома у них не было. Он вошел в доверие к ребенку хозяйки жилья, оказывая ему знаки внимания.

Позднее обвиняемый и его супруга приобрели свою жилплощадь и переехали туда, но 45-летний горожанин продолжал навещать племянницу. Он приходил к ней якобы с целью помочь семье по хозяйству.

Но на самом деле у него была совсем другая цель — начиная с января 2017 года, забегая в гости, он насиловал девочку. Это продолжалось до 2018 года, пока об истинных намерениях визитов не узнала ее мать. Женщина обратилась в полицию.

Накануне Новоалтайский межрайонный следственный отдел регионального Следкома завершил расследование уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, которая не достигла 14-летнего возраста (п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.