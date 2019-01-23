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Порядка 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери в связи с прорывом магистрального трубопровода. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Минэнерго РФ.

В ведомстве рассказали, что в 16:00 вторника, 22 января, в микрорайоне Южный на улице Левитана произошел разрыв магистрального трубопровода теплоснабжения (ООО "Тверская генерация") диаметром 600 миллиметров.

В результате без тепла остались жители 55 домов (около 16 700 человек), четыре детсада, три школы и роддом.

Аварийно-восстановительные работы планируют закончить к 15:00 среды, 23 января.