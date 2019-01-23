Парковку у музея "Город" запретят в Барнауле с 24 января

Автолюбителям запретят парковать транспорт у здания №24 на улице Льва Толстого, — сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
Дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта, появятся на площадке уже в четверг, 24 января.
Таким образом власти пытаются обезопасить пассажиров, которые высаживаются около музея "Город".
Водителям рекомендуют внимательно следить за указаниями дорожных знаков и не нарушать ПДД.
Комментарии
Ещё запретите парковку на пешеходном тротуаре по Горького, 34 и 36, боюсь задавят просто кого то из пешеходов
а трудно к теме и картинку с гиса тут прикрепить