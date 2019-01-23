Парковку у музея "Город" запретят в Барнауле с 24 января

Автолюбителям запретят парковать транспорт у здания №24 на улице Льва Толстого, — сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта, появятся на площадке уже в четверг, 24 января.

Таким образом власти пытаются обезопасить пассажиров, которые высаживаются около музея "Город".

Водителям рекомендуют внимательно следить за указаниями дорожных знаков и не нарушать ПДД.