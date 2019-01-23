Иномарка протаранила крыльцо банка при массовом ДТП в Барнауле

Фото: "Barnaul 22"

Очевидцы в социальной сети рассказали о массовой аварии на улице Чайковского в Барнауле, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам местных жителей, автоледи за рулем иномарки задним ходом протаранила три автомобиля.

"Конечной остановкой" транспорта стало крыльцо банка. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Барнаульцы рассказывают, авария случилась, потому что женщине стало плохо за рулем. Впрочем, некоторые шутят, что она просто перепутала педали.