25 января 2019 года в Алтайском государственном техническом университете пройдут специальные мероприятия по случаю Дня студента.

К празднованию присоединятся студенты педагогического, классического и медицинского университетов, учащиеся барнаульских колледжей и школ.

В праздничной программе:

8:30 в Никольской церкви (пр. Ленина, 36) состоится Божественная литургия;

10:30 до часовни Святой Татианы АлтГТУ пройдет крестный ход;

10:45 в часовне Святой Татианы состоится молебен;

10:00 – 12:00 в манеже АлтГТУ (пр. Комсомольский, 69а) студенческую молодежь приглашают принять участие в народных забавах и конкурсах.

В 12:00 состоится межвузовский конкурс "Угощение от Татьяны". Участницы конкурса – Татьяны – принесут свои, заранее приготовленные, кулинарные творения. На красиво накрытых столах мастерицы представят торты, блинчики с разной начинкой, профитроли, рулеты, печенье и многое другое. Впервые в этом году в конкурсе примут участие преподаватели.

Всех пришедших на праздник угостят сбитнем "Ползуновский", который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.

Участники веселых стартов получат вкусные призы, победительниц конкурса "Угощение от Татьян" наградят кухонной бытовой техникой.

Организаторы мероприятий – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайская Митрополия, Барнаульская епархия русской Православной Церкви московского Патриарха, Барнаульская духовная семинария и Алтайский краевой штаб студенческих отрядов.