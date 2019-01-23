Труп женщины с пятью ножевыми ранениями нашли в Барнауле

Тело женщины со смертельными ножевыми ранениями нашли 22 января текущего года в одной из квартир многоэтажки на улице Юрина в Барнауле, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По горячим следам правоохранительные органы сумели раскрыть преступление в условиях неочевидности. Вскоре подозреваемого задержали.
Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей, ранее судимый за убийство. По версии следствия, 9 января он распивал спиртное на съемной квартире со своей гостьей.
Заподозрив в краже, мужчина пять раз ударил ее ножом. От проникающих ранений в грудь женщина скончалась.
Не желая нести ответственность за содеянное, рецидивист скрылся. Мертвое тело лишь на вторую неделю обнаружила горожанка, сдававшая в аренду эту квартиру.
Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела. В частности, они ведут сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого. Он заключен под стражу.
Комментарии
а в чем условия неочевидности? в квартире, которую снимал ранее судимый за убийство нашли труп.Понятно что надо искать виновного и доказывать, но неочевидность по-моему, это когда труп на улице нашли и нет свидетелей. Или например убийство кеннеди - вот неочевидность. А здесь круг подозреваемых очевиден сразу.
Потерпевшая распивала спиртное на съемной квартире с ранее судимым за убийство, тут даже финал какой-то очевидный...
Надо же народу показать дескать мы начеку... еслиф чо найдем сразу. Пейте спокойно граждане. А почему не написали, что участкового наказали ?