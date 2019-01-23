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Экипаж рассказал о состоянии мужчины, который пытался угнать самолет

, ИА "Амител"
Бортпроводники не почувствовали запаха алкоголя, поэтому отнеслись к словам мужчины серьезно

Фото: twimg.com

Мужчина, пытавшийся угнать самолет "Аэрофлота", угрожал оружием экипажу и другим пассажирам, заявила журналистам старший бортпроводник рейса Сургут – Москва Ева Крайчек. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "360".

Пассажир Павел Шаповалов потребовал изменить курс самолета в направлении Афганистана через полчаса после начала полета. Крайчек отметила, что он вел себя адекватно.

"Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", – приводит агентство слова бортпроводника.

Экипаж судна решил сесть в аэропорту Ханты-Мансийска. Шаповалову объяснили, что самолету нужно дозаправиться, чтобы хватило топлива до Афганистана. После этого мужчина успокоился, ни с кем не разговаривал, добавила Крайчек.

По словам одного из пассажиров, подозреваемый в попытке угона судна вел себя спокойно и не сопротивлялся при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Очевидец отметил, что не видел у Шаповалова оружия.

"По словам стюардессы, он подошел к ней, сказал – поворачивайте самолет, или у меня оружие, я начну выдвигать свои требования. Но такого ничего не было", – заявил пассажир.

На допросе Павел Шаповалов сказал следователям, что не проносил на борт оружия и не употреблял наркотиков и психотропных веществ перед полетом. На вопрос, почему он потребовал взять курс на Афганистан, мужчина ответил, что "не все так просто, как кажется с первого раза" и уточнил, что ему не надо было туда лететь.

Экипаж самолета принял верное решение, вынужденно посадив лайнер в Ханты-Мансийске, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Как только он получил сообщение, я думаю, по радиосвязи от стюардесс, что на борту находится возбужденный человек, который требует лететь в Афганистан, то командир совершенно реально оценил обстановку и, будучи обязанным сохранить жизнь пассажирам, принял решение садиться в близлежащем аэропорту. Это было абсолютно верное решение", – заявил он.

Как пояснил собеседник агентства, после приземления самолета, который пытаются угнать, силовики действуют по плану "Набат" – лайнер блокируется в аэропорту, начинаются переговоры либо сразу освобождение заложников. Но в данном случае таких мер не потребовалось.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за попыток мужчины на борту изменить курс лайнера.

Пассажир потребовал развернуть судно в полете и направиться в Афганистан. Экипажу удалось убедить мужчину в том, что самолету нужно дозаправиться в ближайшем аэропорту.

По приземлении злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. СК возбудил уголовное дело по факту угона воздушного судна, подозреваемому грозит до двенадцати лет колонии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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