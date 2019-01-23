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Мужчина, пытавшийся угнать самолет "Аэрофлота", угрожал оружием экипажу и другим пассажирам, заявила журналистам старший бортпроводник рейса Сургут – Москва Ева Крайчек. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "360".

Пассажир Павел Шаповалов потребовал изменить курс самолета в направлении Афганистана через полчаса после начала полета. Крайчек отметила, что он вел себя адекватно.

"Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", – приводит агентство слова бортпроводника.

Экипаж судна решил сесть в аэропорту Ханты-Мансийска. Шаповалову объяснили, что самолету нужно дозаправиться, чтобы хватило топлива до Афганистана. После этого мужчина успокоился, ни с кем не разговаривал, добавила Крайчек.

По словам одного из пассажиров, подозреваемый в попытке угона судна вел себя спокойно и не сопротивлялся при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Очевидец отметил, что не видел у Шаповалова оружия.

"По словам стюардессы, он подошел к ней, сказал – поворачивайте самолет, или у меня оружие, я начну выдвигать свои требования. Но такого ничего не было", – заявил пассажир.

На допросе Павел Шаповалов сказал следователям, что не проносил на борт оружия и не употреблял наркотиков и психотропных веществ перед полетом. На вопрос, почему он потребовал взять курс на Афганистан, мужчина ответил, что "не все так просто, как кажется с первого раза" и уточнил, что ему не надо было туда лететь.

Экипаж самолета принял верное решение, вынужденно посадив лайнер в Ханты-Мансийске, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Как только он получил сообщение, я думаю, по радиосвязи от стюардесс, что на борту находится возбужденный человек, который требует лететь в Афганистан, то командир совершенно реально оценил обстановку и, будучи обязанным сохранить жизнь пассажирам, принял решение садиться в близлежащем аэропорту. Это было абсолютно верное решение", – заявил он.

Как пояснил собеседник агентства, после приземления самолета, который пытаются угнать, силовики действуют по плану "Набат" – лайнер блокируется в аэропорту, начинаются переговоры либо сразу освобождение заложников. Но в данном случае таких мер не потребовалось.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за попыток мужчины на борту изменить курс лайнера.

Пассажир потребовал развернуть судно в полете и направиться в Афганистан. Экипажу удалось убедить мужчину в том, что самолету нужно дозаправиться в ближайшем аэропорту.

По приземлении злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. СК возбудил уголовное дело по факту угона воздушного судна, подозреваемому грозит до двенадцати лет колонии.