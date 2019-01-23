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Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края согласовало передачу принадлежащего региону знаменитого дружбой с козлом Тимуром тигра Амура из приморского Сафари-парка в Краснодарский эколого-биологический центр "Парк тигров". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт Сафари-парка.

По данным Сафари-парка, тигр Амур был передан приморской организации в 2012 году на временное содержание как участник программы по размножению тигров. Он был рожден в неволе, принадлежит Хабаровскому краю, а контроль за ним осуществляет зоосад "Приамурский". За время жизни в Приморском крае Амур с тигрицей Уссури произвели потомство – тигренка по имени Шерхан.

"Министерство настояло на выведении тигра Амура из программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурских тигров. Министерство согласовало передачу тигра Амура некоммерческому партнерству "Парк тигров" в Краснодарский край, станицу Динскую", – говорится в сообщении.

При этом руководство Сафари-парка считает необходимым оставить Амура в Приморском крае. "У нас огромный парк, таких условий нет ни в одном зоопарке России. А теперь Амура будут перевозить неизвестно куда. Я даже не смог найти в сети фотографий этого "Парка тигров". Я считаю, что это тянет на жестокое обращение с животными, ведь придется разлучать сложившуюся тигриную пару", – заявил агентству директор приморского Сафари-парка Дмитрий Мезенцев, добавив, что через неделю Амура нужно поставить на карантин, и через месяц после этого он будет готов к отправке.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году. Обычно тигров в приморском Сафари-парке два раза в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не утратили инстинкты. Однако осенью 2015 года Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимура отправили на лечение, а после выздоровления его поселили в отдельный вольер.