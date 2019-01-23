Новые хоккеисты пополнили состав барнаульского "Алтая". Как сообщают в пресс-службе клуба, команду пополнили нападающий Никита Горчилин и защитник Владимир Бэр.

21-летний Горчилин – воспитанник можайского хоккея. Ранее выступал в Молодёжной хоккейной лиге за московские "Крылья Советов", "Амурских Тигров", "Липецк". Этот сезон начинал в курганском "Юниоре".

17-летний Бэр – воспитанник "Алтая". Играл в Юниорской хоккейной лиге за омский "Авангард" и барнаульский "Алтай". Следующие матчи первенства ВХЛ команда проведет в гостях против лидера турнира "Ростова" 27-го и 28-го января.