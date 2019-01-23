Бийчан с открытой формой туберкулёза отправили домой. На время ремонта аварийного здания тубдиспансера 50 тяжёлых больных перенаправили в стационары соседних городов, остальных 90 – по домам, сообщает служба новостей "FM-Продакшн".

Пациенты будут проходить лечение амбулаторно, передают "Вести22".

По словам главного врача туберкулёзного диспансера Бийска Юрия Трибунского, бояться этой ситуации не стоит, так как Бийский стационар никогда не мог вместить всех больных. Всего в стационаре было 150 коек на целый город и 13 районов – почти на 450 тысяч населения. И заболеваемость среди жителей из года в год превышает средние показатели Всемирной организации здравоохранения в 2-3 раза. Поэтому, отмечает врач, туберкулёзный диспансер в Бийске жизненно необходим.

Вместе с пациентами из тубдиспансера на время ремонта распущен и медицинский персонал. По закону в этот период они будут получать 2/3 от зарплаты.

Здание тубдиспансера закрыли из-за угрозы обрушения кровли и перекрытий. Пришлось даже ввести режим ЧС. В ближайшее время перед строителями стоит задача обновить крышу, укрепить стены и заменить конструкции перекрытий.

Однако сколько времени понадобится на ремонт и когда туберкулёзный диспансер в Бийске вновь будет открыт, пока неизвестно.