Фото: canadianmetalworking.com

Бизнес-джеты ​Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу. Бизнесмены вынуждены расстаться с ними из-за санкций, пишет РБК, ссылаясь на русское издание журнала Forbes.

По данным издания, самолет Бориса Bombardier Global 5000 стоимостью 25 миллионов долларов числился за кипрской компанией Damstone Limited, а ​Bombardier Global 300 Аркадия за 15 миллионов долларов был записан на фирму Olpon Investment Limited.

Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что кредит на покупку самолета выдал банк Credit Suisse. Однако из-за того, что Ротенбергов еще в 2014 году внесли в санкционные списки США, банк в одностороннем порядке перестал принимать платежи и выставил самолет на продажу.

"Цена была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику", – добавил представитель бизнесмена.

Сообщается, что оба джета выставлены на продажу через сайт Boutsen Aviation. При этом бортовые номера машин, считает Forbes, могут быть аббревиатурами, составленными из инициалов бизнесменов: ARRH — Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB — Борис Романович Ротенберг.

В октябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин на Евразийском экономическом форуме в Вероне отмечал, что европейские и азиатские банки опасаются вторичных ограничительных мер со стороны Вашингтона. "Ни европейские, ни азиатские банки, как правило, не будут работать, кредитовать и даже проводить расчеты с теми компаниями, которые попадают под жесткие американские санкции, именно опасаясь вторичных санкций", – заявил он тогда.

В марте 2014 года после присоединения Крыма к РФ американский Минфин объявил, что в санкционный список внесены 16 правительственных должностных лиц, а также четыре представителя "ближнего круга" Путина: Геннадий Тимченко, братья Ротенберги и Юрий Ковальчук. Американцы считают, что Ротенберги "обеспечивают поддержку любимым проектам Путина, они получали и исполняли дорогостоящие контракты для Олимпиады в Сочи и "Газпрома" на сумму около 7 миллиардов долларов".

Forbes оценивает состояние Бориса Ротенберга в 1,2 миллиарда долларов, он находится на 83-м месте в рейтинге самых богатых бизнесменов РФ. Аркадий располагается на 40-й строчке, а стоимость его активов оценена в 3 миллиарда долларов.