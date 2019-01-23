Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Губернатор Виктор Томенко провел в среду, 23 января, большое совещание с главами городов и районов Алтайского края. Участники обсудили планы по социально-экономическому развитию региона на 2019 год.
Стоит отметить – это первое общекраевое совещание Виктора Томенко с муниципальными образованиями. И прошло оно на довольно позитивной волне. Предыдущий губернатор часто критиковал муниципалитеты. Томенко же скорее расставил задачи.
Комментарии
Очень хорошее фото под №16. Спасибо!
У пожилых у всех паяльники довольные. Радостные, я бы даже сказал. От чего?