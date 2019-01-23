Экс-главу администрации Топчихинского района осудили за мошенничество

Бывший глава администрации Топчихинского района, не имея на то оснований, передал в собственность предпринимателю железнодорожный подъездной путь к его предприятию, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено судом и следствием, ж/д пути, ведущие к топчихинскому угольному предприятию, фактически принадлежали Алтайскому краю. Однако правоустанавливающих документов на это не было.

Воспользовавшись таким нюансом, чиновник поручил своим подчиненным подготовить документы, чтобы передать право собственности на участок железной дороги подставному лицу.

После того, как указания были исполнены, экс-глава районной администрации устроил передачу путей по договору купли-продажи предпринимателю, поставлявшему твердое топливо для нужд района.

Таким образом бизнесмен получил возможность прогонять железнодорожные составы к его предприятию, а региональный бюджет понес 3 млн рублей ущерба.

Будучи уже на скамье подсудимых, мужчина свою вину не признал, утверждая, что действовал исключительно в интересах возглавляемого им муниципального образования.

Вместе с ним перед судом предстал и сам предприниматель, который не только активно сотрудничал со следствием, но и возместил нанесенный бюджету ущерб.

Они признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бизнесмена приговорили 2,5 годам лишения свободы условно и 200 тысячам рублей штрафа. Экс-руководитель муниципалитета получил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.