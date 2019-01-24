Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снежная погода с порывистым ветром и легким морозом ожидается в Алтайском крае в четверг, 24 января.

"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица, в восточных районах в утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в сообщении синоптиков. Дневные температуры составят -5…-10 градусов.

Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле также будет снег, на дорогах ожидается гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -7…-9 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.