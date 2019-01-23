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Администрация Барнаула анонсировала проведение специального онлайн-голосования по выбору трех общественных территорий, которые будут благоустроены в 2019 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды. Выборы пройдут на сайте администрации города с 25 января по 7 февраля. Как отметили в мэрии, голосование будет закрытым и жители до последнего момента не будут знать лидеров, чтобы избежать искусственной "накрутки" голосов. При этом не будет ограничения по количеству голосов с одного IP-адреса.

"Когда человек сразу видит результат, то есть опасения касательно возможной "накрутки". Мы не собираемся ограничивать количество голосований ни по IP-адресу, ни по времени посещения, чтобы горожане, заинтересованные в благоустройстве той или иной территории, могли посоревноваться друг с другом. Не все голосуют дома вечером, многие делают это на работе, а там у людей один IP-адрес", – пояснила на брифинге, посвященном данной теме, начальник пресс-центра барнаульской администрации Екатерина Андреева.

В прошлом году список из 6 территорий был сформирован в ходе выборов президента России, которые прошли 4 марта. Это пешеходная зона по улице Молодежная, сквер Химиков, Ленинградская аллея, площадь Мира и аллея Целинников. В итоге осталось еще 49 территорий, которые хотели бы благоустроить в Барнауле. Теперь из них горожане должны выбрать три. Они и будут отремонтированы в этом году.

После того, как в результате голосования определятся лидеры, будут выполнены эскизные проекты, которые представят на рассмотрение Общественной комиссии. Затем разработают проектно-сметную документацию. К работам на территориях планируется приступить в июне.

На все эти работы будет выделено около 104-105 миллионов рублей. Это примерно сопоставимо сумме, которую муниципалитет получил в прошлом году. Среди территорий, заявленных в списке, есть, например, Обской бульвар или Демидовская площадь. Если именно их выберут барнаульцы, то из-за дороговизны работы разобьют на несколько лет.

Всего же, по словам участников брифинга, по предварительным данным финансирование программы в городе Барнауле составит порядка 300 млн рублей. Особенность нынешнего года в том, что две трети выделенных средств планируется направить на ремонт 109 дворов, треть средств будет израсходована на благоустройство общественных территорий, которые, как и в прошлом году, определят сами жители.

Как отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Антон Бенс, 56 дворов из 109, отобранных Общественной комиссией по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды", будут благоустроены с участием софинансирования жителей, что позволит выполнить дополнительные элементы благоустройства (автопарковки, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки). Размер софинансирования работ по дополнительному перечню за счет средств собственников помещений остался на уровне прошлого года – 40 процентов.