Фото: avito.ru
Коттедж площадью 224 квадратных метра продают в закрытом охраняемом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В доме имеется два полноценных уровня и мансарда, на которой находятся комната для отдыха и бильярд. Также есть гараж с автоматическими воротами и хозблок.
На первом этаже усадьбы – просторный зал с камином, кухня-гостиная, санузел, газовая котельная.
На втором уровне – три спальни и балкон с видом на сад.
Дом находится на участке площадью 10 соток, который разбит на зону отдыха, цветник, сад, барбекю. На территории построена баня из кедра.
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