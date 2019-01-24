Фото: avito.ru

Коттедж площадью 224 квадратных метра продают в закрытом охраняемом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.

В доме имеется два полноценных уровня и мансарда, на которой находятся комната для отдыха и бильярд. Также есть гараж с автоматическими воротами и хозблок.

На первом этаже усадьбы – просторный зал с камином, кухня-гостиная, санузел, газовая котельная.

На втором уровне – три спальни и балкон с видом на сад.

Дом находится на участке площадью 10 соток, который разбит на зону отдыха, цветник, сад, барбекю. На территории построена баня из кедра.