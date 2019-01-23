В Барнауле возобновили работы по строительству Государственного художественного музея Алтайского края. Как ранее сообщало ИА "Амител" , работы в музее теперь ведет подрядная организация "Селф". По сообщению официального сайта Алтайского края, согласно контракту подрядчик должен выполнить общестроительные работы, установку индивидуальных тепловых пунктов, устройство систем отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электрооборудования и электроосвещения, систем кондиционирования, оповещения при пожаре, радиофикации, видеонаблюдения и пожаротушения, а также наружных инженерных сетей.

Во сколько обойдутся работы?

Общая стоимость работ по контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета.

Все строительно-монтажные работы должны быть закончены в феврале 2021 года. Напомним, к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. К концу 2018 года было выполнено 70% работ. Однако из-за расторжения контракта с прежним подрядчиком – компанией "СтройГАЗ" – работы на объекте приостановили. По результатам конкурса госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ выиграла компания "Селф".

Каким будет музей после реконструкции?

Согласно плану, после масштабной реконструкции площадь музея увеличится больше чем в пять раз и составит около 12 тыс. кв. метров. В центральной части музея запланирован "зал торжественных приемов" на 200 мест. Предполагается и зал для размещения экспозиций культурно-выставочного центра Государственного Русского музея. Напомним, соглашение с ним было подписано в 2015 году. После открытия в музее можно будет проводить множество массовых мероприятий, в том числе конференции, концерты, фольклорные праздники и мастер-классы.