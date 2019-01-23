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Новые песни известной музыкальной группы ABBA выйдут во второй половине этого года. Об этом пишут "Известия".

По словам композитора и участника коллектива Бенни Андерссона, выпуск композиций задерживают вопросы правового характера.

"Мы по-прежнему пытаемся достичь соглашения, которое необходимо для того, чтобы продолжить", – цитирует издание его слова.

Напомним, в апреле 2018 года ABBA объявила о воссоединении впервые после распада группы в 1983 году. Позднее музыканты уточнили, что давать гастроли они не будут: в концертный тур отправятся голограммы, изображающие группу в 1979 году, на пике славы.

При этом ABBA записала две новые песни. Их выпуск изначально планировался на начало 2019 года. Даты концертного тура голограмм тоже пока не названы.

"Я очень горжусь обоими песнями. Одна из них звучит как поп-композиция из 1970-х, другая – вне времени", – рассказал Андерссон о новых произведениях группы. Он добавил, что коллектив может воссоединиться, чтобы записать третью композицию.