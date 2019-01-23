Эксперт об угоне самолета: "Неадекватных пассажиров можно отсекать"

Специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik положительно оценил действия экипажа самолета, следующего из Сургута в Москву, сообщает РИА "Новости".

Напомним, через полчаса после взлета пассажир, угрожая применить оружие (как выяснилось позже, он был безоружен), потребовал направить самолет в Афганистан.

Пилоты пообещали выполнить требование угонщика. Затем ему сообщили, что без дозаправки воздушное судно не долетит до точки назначения.

Потенциально опасного пассажира уговорили не причинять вред людям из-за посадки для дозаправки в Ханты-Мансийске, где его и задержали.

Бывший командир воздушного судна подтвердил, что экипаж сделал все возможное для обеспечения безопасности пассажиров. Ведь неизвестно, чем вооружен угонщик.

"Проверить наличие оружия можно только после посадки самолета. Экипаж четко выполнил все инструкции, – подчеркнул Александр Романов. – Уход на другой аэропорт – это финансовые потери, но они незначительны. Самое главное – это здоровье и безопасность пассажиров".

Он выразил уверенность, что количество таких инцидентов можно свести к минимуму, если наделить дополнительными полномочиями сотрудников аэропорта.

"Поставить на входе в аэропорт умную технику, которая отслеживает мимику, поведение пассажиров, и их просто можно не пускать на борт, – предложил эксперт. – Сейчас это включено в обязанности экипажа, но неадекватных пассажиров можно отсекать еще при регистрации – дать возможность линейным отделениям полиции работать с такими людьми".

Отметим, что в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК (угон воздушного судна с угрозой применения насилия). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.